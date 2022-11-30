Менеджер экс-солистки "Тату" ответила на обвинения в распространении группой ЛГБТ

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Менеджер бывшей солистки группы "Тату" Лены Катиной Ольга Руденко прокомментировала обвинения депутата Госдумы Татьяны Буцкой в адрес исполнительниц в распространении ЛГБТ. Об этом сообщает "Лента.ру".

Буцкая ранее заявила, что росту числа ЛГБТ-представителей способствовала музыка "Тату". Она также выразила мнение, что похожее творчество должно выпускаться "в стол".

Руденко подчеркнула, что не комментирует это тему. По ее словам, Катина в настоящее время беременна, поэтому ей сейчас "не до того, что кто-то что-то сказал".

Представитель исполнительницы отметила, что они – артисты – занимаются музыкой.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушителям может грозить штраф до 10 миллионов рублей. В законе речь идет о распространении информации в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Кроме того, документ также подразумевает запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму с пропагандой ЛГБТ-отношений.



ГД приняла закон о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

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