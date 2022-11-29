Посол РФ сообщил, что его вызывали в МИД Канады из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

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Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызывали в министерство иностранных дел страны из-за закона о запрете в России пропаганды ЛГБТ и сопутствующих комментариев дипмиссии по этому поводу.

По словам дипломата, широкий резонанс получила публикация в официальном Twitter-аккаунте посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья – это мужчина, женщина и дети.

Он уточнил, что в МИД его пригласила замминистра Сандра Маккардел. Она назвала российские законодательные инициативы по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды противоречащими универсальным правам человека.

Степанов рассказал, что дал развернутый ответ и назвал критику, которая исходит со стороны западных правительств, вмешательством во внутренние дела РФ и попыткой повлиять на независимый законодательный процесс в суверенном государстве.

В ходе встречи Степанов напомнил представителям канадского МИД, что посольство этой страны в Москве неоднократно вывешивало радужные флаги, что в РФ считается нарушением венской конвенции и проявлением неуважения к обычаям и традициям страны пребывания.

"Я посоветовал нашим канадским контрпартнерам выход из этой ситуации. <...> Мы к ним со своими обычаями и традициями не идем и не насаживаем, и <...> по сути, требуем от коллективного Запада, чтобы они тоже к нам со своими псевдоценностями не приходили. Тогда мы будем жить дружно", – приводит его слова РИА Новости.

Степанов призвал Канаду не создавать из так называемой ЛГБТ-повестки ненужный раздражитель в двусторонних отношениях. Дипломат подчеркнул, что ожидает от Оттавы невмешательства во внутренние дела России.

24 ноября Госдума приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Документ распространяет ответственность за такие действия как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых.



ГД приняла закон о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

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