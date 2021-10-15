12:30
Дагестанке вернули детей, которых у нее похитил бывший муж. Чеченские приставы передали Нине Церетиловой троих несовершеннолетних детей, которых долгое время удерживал их отец и экс-супруг женщины.
Магомед Церетилов похитил детей, отправил к родственникам и не давал бывшей жене с ними видеться. Он удерживал детей даже несмотря на решение суда.
Церетилова написала в Instagram, что дети с ней уже больше суток. А теперь ей предстоит непростая реабилитация. Она также поблагодарила приставов за профессионализм.
В марте суд лишил Церетилову родительских прав якобы из-за ее внешнего вида. Позже Верховный суд Дагестана отменил это решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: