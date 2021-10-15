Дагестанке вернули детей, которых у нее похитил бывший муж. Чеченские приставы передали Нине Церетиловой троих несовершеннолетних детей, которых долгое время удерживал их отец и экс-супруг женщины.

Магомед Церетилов похитил детей, отправил к родственникам и не давал бывшей жене с ними видеться. Он удерживал детей даже несмотря на решение суда.

Церетилова написала в Instagram, что дети с ней уже больше суток. А теперь ей предстоит непростая реабилитация. Она также поблагодарила приставов за профессионализм.

В марте суд лишил Церетилову родительских прав якобы из-за ее внешнего вида. Позже Верховный суд Дагестана отменил это решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.