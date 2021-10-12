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В мире

06:45

В Израиле для доставки еды впервые использовали дрон

за рубежом технологии видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

В Израиле для доставки еды впервые использовали дрон. Эксперимент, который затеяла сеть ресторанов японской кухни продлится восемь дней.

Беспилотники будут доставлять заказы в промзоны и те жилые кварталы, полеты дронов над которыми разрешены. Пока в сутки будут выполняться по 6–8 заказов.

Беспилотники в качестве курьеров используют во многих странах мира, но в Израиле внедрить их было особенно сложно. В стране действуют очень строгие правила безопасности и воздушное пространство контролируется военными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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