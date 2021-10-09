Читатели Daily Mail заступились за Россию и обвинили США в ситуации с поставками газа

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Читатели британской газеты Daily Mail заступились за Россию, которую обвиняют в намеренном ограничении поставок природного газа в Европу, передает РИА Новости.
Поводом для обсуждения стала статья, в которой говорится, что Владимир Путин якобы шантажирует лидеров европейских стран обещаниями увеличить экспорт газа после того, как трубопровод "Северный поток – 2" получит сертификацию.
Многие поддержали Россию. Читатели уверены, что вся вина лежит на США, которые специально создали искусственный дефицит газа.
"Они использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов. Это было их целью с самого начала. США не собирались продавать газ в Европу. Они экспортируют газ только несколько месяцев в году и импортируют его зимой", – один из комментаторов.
Он призвал ЕС ввести санкции против Вашингтона за вмешательство в дела европейского энергетического рынка. Другие пользователи убеждены, что спрашивать нужно с британского правительства.
Ранее в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу. По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок.
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