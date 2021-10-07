Захарова отреагировала на критику премьера Украины по газовому контракту РФ и Венгрии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского премьера по контракту Венгрии и России, заявив, что, если бы неподобающее поведение было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Об этом она написала в своем телеграм-аккаунте.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль осудил Венгрию за контракт с Россией по газу. Он признал, что Венгрия, будучи суверенной страной, может заключать контракты с любыми странами, однако подчеркнул, что считает такое поведение европейских партнеров неподобающим.

"Если бы неподобающее поведение было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Вспомним одно только недавнее заявление Зеленского о наглости как необходимом факторе украинской политики", – ответила на заявление украинского премьера Захарова.

Контракт на поставку газа Венгрия и Россия подписали 27 сентября в Будапеште. Он предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию. В соглашение, которое вступило в силу 1 октября, могут внести коррективы через 10 лет.

Позже стало известно, что "Газпром" начал осуществлять поставки природного газа по "Турецкому потоку" не только в Венгрию, но и в Хорватию.

