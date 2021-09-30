Новости мира: шесть человек пострадали из-за торнадо в Германии

Шестеро яхтсменов пострадали из-за торнадо на севере Германии. Все произошло в городе Киль. Сильнейший ветер буквально смел людей с пристани в воду. Всех удалось спасти, но трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, торнадо повредило крышу дома в центре города. Никто не пострадал.

На Таиланд обрушился сильный шторм. От ливней пострадали 60 тысяч семей. Реки вышли из берегов, разлились водохранилища. Первые этажи домов оказались затоплены. Наводнение грозит Бангкоку и популярному туристическому городу Аюттхая. Там расположены древние буддийские храмы, внесенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Чтобы защитить их, военные и спасатели сооружают баррикады из мешков с песком.

В Далласе в жилом доме прогремел взрыв. Здание, которое было частью большого жилого комплекса, частично обрушилось, пострадали и соседние дома, в них выбило окна. Информации о погибших пока нет. На месте работают экстренные службы. Причины взрыва выясняются.



В Мексике прошел марш в поддержку абортов. Его организовали местные феминистки. Участницы демонстрации, вооруженные молотками, цепями и даже коктейлями Молотова, пытались прорваться к Национальному дворцу. Закончилось все столкновениями со стражами порядка. Пострадали несколько десятков человек, в том числе 24 женщины-полицейские. Подобные акции прошли также в Мексике, Колумбии, Венесуэле, Гватемале и Сальвадоре



Пекин и Шанхай погрузились во тьму. В мегаполисах с населением под 50 миллионов человек начались массовые отключения электричества. Китай столкнулся с дефицитом энергии из-за роста цены на уголь. Сырье подорожало на 30%, что вынудило угольные электростанции снизить выработку. Пока только на несколько часов и днем, но как выходить из этого кризиса, пока непонятно. Власти Китая уж обратились за помощью к российским энергетикам.

В Италии выпал сильнейший град. Сопровождался он мощными порывами ветра. Размер градин достигал восьми сантиметров. Пострадали по меньшей мере 8 человек. Многие деревья повалило. Машины местных жителей повреждены, есть подтопления.

В центре Лондона по одному из мостов провели несколько десятков овец. Церемония сопровождалась танцами и игрой на старинных инструментах. Такая акция в британской столице проводится каждый год, этой традиции уже 800 лет. Владельцы животных таким образом напоминают о тех временах, когда крестьянам разрешалось входить в город с овцами без оплаты пошлины.

В США хотят увеличить максимальный размер собственного государственного долга. По закону Белый дом имеет право задолжать максимум 22 триллиона долларов. Пока Штатам удавалось удерживаться в этих рамках. Онако в Минфине предупредили, что уже в конце октября ситуация может измениться и Америку может ждать первый в ее истории дефолт и как следствие, новый виток мирового финансового кризиса. Избежать этого можно, достаточно изменить закон и повысить максимальный размер госдолга. Конгресс уже проголосовал за такую поправку. Но теперь слово за сенатом, а там сторонникам поправок не хватает голосов. Против выступает фракция республиканцев.