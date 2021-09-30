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04:07

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Виктор"

за рубежом погода

Фото: depositphotos/Nightman1965

Тропический шторм "Виктор" сформировался чуть севернее экватора в Атлантическом океане. Он движется на запад со скоростью 20 километров в час. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами.

"Тропический шторм "Виктор" <...> сформировался в восточной Атлантике. В течение следующих нескольких дней прогнозируется его усиление", – говорится в сообщении центра в Twitter.

В Национальном центре США по слежению за ураганами добавили, что "Виктор" является 20-м в этом сезоне штормом, получившим имя. Скорость ветра достигает 64 километров в час.

Имя тропическому шторму присваивается тогда, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час.

Ранее в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Роуз". Скорость его движения составляла 26 километров в час.

До этого в Атлантике сформировался тропический шторм "Джозефин". По оценкам экспертов, в пределах бури скорость ветра достигала 20,8 метра в секунду. Тогда специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США установили, что око шторма находилось в 1 565 километрах к юго-востоку от Подветренных островов в Карибском море.

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