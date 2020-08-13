Тропический шторм "Джозефин" образовался в Атлантическом океане

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Тропический шторм "Джозефин" сформировался в Атлантическом океане. По оценкам экспертов, в пределах бури скорость ветра достигает 20,8 метра в секунду, передает ТАСС.

Специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами, установили, что око шторма находится в 1 565 километрах к юго-востоку от Подветренных островов в Карибском море.

Погодное явление, охарактеризованное как тропический шторм, движется в северо-западном направлении со скоростью около 6,6 метра в секунду.

Согласно определению синоптиков, штормом называют вариант непогоды со скоростью до 17,5 метра в секунду. Если этот показатель вырастает до более чем 33 метров в секунду, то образуется ураган.

Ранее по Китаю прошел тайфун "Хагупит". Из-за опасного погодного явления потребовалось эвакуировать полмиллиона человек. После тайфуна были затоплены поля, дороги, объекты инфраструктуры.

