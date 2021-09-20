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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Роуз". Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Отмечается, что шторм движется со скоростью 26 километров в час, сейчас он находится примерно в 600 километров от африканских островов Кабо-Верде.

"Роуз" <...> стал семнадцатым штормом в напряженном сезоне 2021 года, получившим имя", – говорится в сообщении американского центра в Twitter.

Имя тропическому шторму присваивается тогда, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Сейчас она, по данным синоптиков, 65 километров в час.

В середине августа в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Джозефин". По оценкам экспертов, в пределах бури скорость ветра достигала 20,8 метра в секунду. Тогда специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США установили, что око шторма находилось в 1 565 километрах к юго-востоку от Подветренных островов в Карибском море.