01:17
Фото: depositphotos/Nightman1965
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Роуз". Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Отмечается, что шторм движется со скоростью 26 километров в час, сейчас он находится примерно в 600 километров от африканских островов Кабо-Верде.
"Роуз" <...> стал семнадцатым штормом в напряженном сезоне 2021 года, получившим имя", – говорится в сообщении американского центра в Twitter.
Имя тропическому шторму присваивается тогда, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Сейчас она, по данным синоптиков, 65 километров в час.
В середине августа в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Джозефин". По оценкам экспертов, в пределах бури скорость ветра достигала 20,8 метра в секунду. Тогда специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США установили, что око шторма находилось в 1 565 километрах к юго-востоку от Подветренных островов в Карибском море.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: