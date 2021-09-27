Эрдоган выразил надежду на уход США из Сирии и Ирака

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что после вывода американских войск из Афганистана США стоит уйти из Сирии и Ирака. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Турецкий лидер объяснил, что народы и правительства этих стран способны самостоятельно принимать решения.

"Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах", – сказал Эрдоган.

В свою очередь, Анкара выполняет в САР задачу по восстановлению страны, отмечает турецкий лидер. В частности, Турция строит 100 тысяч единиц жилья.

"Люди, семьи были перемещены, их выгнали с их родины. Мы строим жилье для них. Мне интересно, чем занимаются другие страны. Очень важно это понимать", – подчеркнул Эрдоган.

Президент добавил, что Вашингтон, Москва, Багдад и Анкара имеют потенциал для совместной работы, направленной на достижение мира и стабильности в Сирии и Ираке.

Ранее Эрдоган сообщал, что рассчитывает на встрече с Владимиром Путиным обсудить ситуацию в Сирии и прийти к общему решению. Встреча президентов состоится 29 сентября в Сочи.

До этого в Пентагоне заявляли о невозможности расширить военные контакты с Россией. По словам пресс-секретаря американского ведомства, сотрудничество с российскими военными ограничено по политическим мотивам.