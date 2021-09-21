Турция не признает вхождение Крыма в состав России – Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН напомнил о важности сохранения территориальной целостности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В своей речи турецкий лидер подчеркнул, что страна не признает вхождение Крыма в состав России.

"Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", – добавил Эрдоган.

Ранее в министерстве иностранных дел Турции заявили, что считают прошедшие в Крыму выборы в Госдуму нелегитимными. Внешнеполитическое ведомство отметило, что поддерживает территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение полуострова к России.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не приемлет заявлений Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму, прошедших в Крыму. Он также выразил сожаление в связи с данной позицией Турции.

Кроме того, заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия не оставит без внимания эту позицию.