В Пентагоне сообщили о невозможности расширить военные контакты с Россией

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Расширение военного взаимодействия США с Россией в данный момент невозможно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В своем выступлении Кирби оценил интервью председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который ранее выступил за расширение военных контактов с Москвой.

По словам пресс-секретаря Пентагона, сотрудничество с российскими военными было ограничено по политическим мотивам после агрессивных действий РФ на Украине. Кроме того, расширение военных контактов невозможно из-за американских законов.

"Наши коммуникации с российскими военными сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращают конфликты при проведении военных операций", – передает слова Кирби РИА Новости.

К такими взаимодействиям пресс-секретарь Пентагона отнес, в частности, контакты по Сирии.

"Министр (обороны США Ллойд Остин. – Прим. ред.) уверен, что председатель будет продолжать коммуникации и деконфликтинг с российскими военными в пределах этих границ", – заключил Кирби.

Ранее в США назвали Россию главной военной угрозой. Такое мнение высказал глава Северного командования американских ВС Глен Ван Херк.

По словам генерала Соединенных Штатов, Китай является долгосрочной военной угрозой, при этом Россия опасна уже сейчас.