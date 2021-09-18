В Пентагоне сочли Россию главной угрозой для США

Фото: ТАСС/Zuma

Фото: ТАСС/Zuma

В краткосрочной перспективе Россия представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, чем Китай. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль, сообщает "Газета.ру".

Каль считает, что Москва по-прежнему пытается усилить свое влияние на международной арене, в том числе за счет попыток рассорить страны Запада. При этом, по его словам, Россия прибегает к военной силе, стремясь достигнуть своих целей, что подрывает прозрачность и предсказуемость отношений между государствами.

Политик подчеркнул, что Вашингтон в данных условиях намерен вести диалог с Москвой с позиции силы. Тем не менее, он не исключил, что конструктивное взаимодействие может быть возобновлено, если в Кремле пересмотрят подход к внешней политике. Кроме того, Каль отметил, что США продолжают сотрудничать с РФ в сферах общих интересов.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен назвал российские вооруженные силы невероятно мощными. По его словам, они полностью обеспечены модернизированной техникой и оружием, поэтому важно понять, как России удалось это сделать за последние 20 лет.

Он также добавил, что "цель номер один" для Соединенных Штатов – избежать войны с Россией и Китаем, которая, по мнению американского генерала, плохо закончится как для США, так и для всего мира.

