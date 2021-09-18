В Пентагоне сочли Россию главной угрозой для США

08:58
Фото: ТАСС/Zuma
Фото: ТАСС/Zuma
В краткосрочной перспективе Россия представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, чем Китай. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль, сообщает "Газета.ру".
Каль считает, что Москва по-прежнему пытается усилить свое влияние на международной арене, в том числе за счет попыток рассорить страны Запада. При этом, по его словам, Россия прибегает к военной силе, стремясь достигнуть своих целей, что подрывает прозрачность и предсказуемость отношений между государствами.
Политик подчеркнул, что Вашингтон в данных условиях намерен вести диалог с Москвой с позиции силы. Тем не менее, он не исключил, что конструктивное взаимодействие может быть возобновлено, если в Кремле пересмотрят подход к внешней политике. Кроме того, Каль отметил, что США продолжают сотрудничать с РФ в сферах общих интересов.
Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен назвал российские вооруженные силы невероятно мощными. По его словам, они полностью обеспечены модернизированной техникой и оружием, поэтому важно понять, как России удалось это сделать за последние 20 лет.
Он также добавил, что "цель номер один" для Соединенных Штатов – избежать войны с Россией и Китаем, которая, по мнению американского генерала, плохо закончится как для США, так и для всего мира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: