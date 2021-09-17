Медведев обвинил США в ухудшении отношений между РФ и ЕС

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Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал роль Вашингтона ключевой в ухудшении отношений России и Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, американская сторона осуществляла активное давление на некоторые европейские страны в связи с украинскими событиями 2014 года.

"Я могу сказать по-простому, хотя это будет выглядеть, может быть, несколько прямолинейно: виноваты в значительной степени американцы", – заявил Медведев.

Представитель Совбеза также рассказал о работе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Медведев охарактеризовал ее как прагматичного и рационального политика, который умеет слушать и поддерживать баланс между национальными интересами и союзническими обязательствами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оценил мнение Ангелы Меркель о сложном процессе урегулирования конфликта на Украине. Он также обратил внимание на влияние США на решения официального Киева.