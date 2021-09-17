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Москва 24

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Политика

13:00

В Кремле согласились с Меркель о сложной ситуации по урегулированию конфликта в Донбассе

власть политика

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился мнением Ангелы Меркель о том, что ситуация по урегулированию конфликта на Украине является сложной, а сам процесс ничтожен.

"Для этого можно оказать влияние на Киев с тем, чтобы побудить Киев выполнять минский комплекс мер", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь также отметил влияние США на принимаемые Киевом решения, однако оно не было оказано на выполнение минских соглашений.

"Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства. С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было", – сказал Песков.

Ранее канцлер ФРГ перед встречей с Эммануэлем Макроном назвала сложной ситуацию по урегулированию конфликта на Украине.

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