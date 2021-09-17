Нуланд осенью приедет на переговоры в Россию – СМИ

11:50
Фото: ТАСС/AP Photo/Ivan Sekretarev
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует посетить Россию осенью 2021 года, сообщают источники "Коммерсанта".
По информации издания, это может произойти уже в ноябре. Однако о точных сроках визита пока неизвестно.
Москва и Вашингтон уже готовятся к предстоящим переговорам.
Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам 16 января 2021 года. К тому моменту она проработала в Госдепартаменте США около 30 лет.
Ранее Нуланд отказали в российской визе после внесения в черный список, составленный в ответ на санкции. Она просила визу для визита на закрытую международную конференцию. Мероприятие прошло в Москве 20 – 21 мая в 2019 году.
Байден выдвинул Нуланд на должность замгоссекретаря по политическим вопросам
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