Экс-сотруднику Госдепа США Нуланд отказали в визе РФ

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Как рассказали РИА Новости в МИД РФ, дипломат внесена в черный список, составленный в ответ на санкции.
Газета "Коммерсант" ранее написала, что Нуланд просила визу для визита на закрытую международную конференцию. Мероприятие прошло в Москве 20-21 мая.
Гендиректор Российского совета по международным делам, который организовывал конференцию, Андрей Кортунов рассказал, что МИД рекомендовал РСМД не рассчитывать на участие Нуланд, так как ей будет отказано в визе.
Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг политического кризиса на Украине. В январе 2017 года она подавала в отставку на фоне решения администрации Дональда Трампа не продлевать контракты с работавшими при Бараке Обаме сотрудниками Госдепа.
Предки Нуланд являются выходцами из Российской Империи. Она владеет русским языком. В 1982 году две недели работала по обмену вожатой в пионерлагере в Одессе. В возрасте 23 лет восемь месяцев была переводчиком на советском рыболовецком судне.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.