Экс-сотруднику Госдепа США Нуланд отказали в визе РФ

Фото: AP/TASS/Boris Grdanoski

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Как рассказали РИА Новости в МИД РФ, дипломат внесена в черный список, составленный в ответ на санкции.

Газета "Коммерсант" ранее написала, что Нуланд просила визу для визита на закрытую международную конференцию. Мероприятие прошло в Москве 20-21 мая.

Гендиректор Российского совета по международным делам, который организовывал конференцию, Андрей Кортунов рассказал, что МИД рекомендовал РСМД не рассчитывать на участие Нуланд, так как ей будет отказано в визе.

Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг политического кризиса на Украине. В январе 2017 года она подавала в отставку на фоне решения администрации Дональда Трампа не продлевать контракты с работавшими при Бараке Обаме сотрудниками Госдепа.

Предки Нуланд являются выходцами из Российской Империи. Она владеет русским языком. В 1982 году две недели работала по обмену вожатой в пионерлагере в Одессе. В возрасте 23 лет восемь месяцев была переводчиком на советском рыболовецком судне.