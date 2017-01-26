Форма поиска по сайту

26 января 2017, 10:14

Политика

Официальный представитель госдепа США Виктория Нуланд покинет свой пост

Фото: ТАСС/Zums/Michal Krumphanzl

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд подала в отставку, сообщает "Дни.ру" со ссылкой Associated Press.

Помимо нее, американское внешнеполитическое ведомство покинут еще несколько чиновников. Это помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд и заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.

Причины ухода Виктории Нуланд пока неизвестны. Не сообщается также, добровольно ли она покинула этот пост. Однако СМИ уже сообщают, что ее место займет экс-посол США в Армении Джон Хефферн. Виктория Нуланд была активной участницей событий вокруг политического кризиса на Украине в 2013–2014 годах.

отставка Виктория Нуланд жизнь в мире Госдеп США

