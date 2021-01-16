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Политика

16 января, 19:16

Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост

политика

Фото: AP Photo/Hektor Pustina

Выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее кандидатуру Нуланд предложил избранный президент США Джо Байден.

Пушков подчеркнул, что Нуланд является знаковой фигурой для внешней политики Соединенных Штатов. По его словам, она всегда выступала за мобилизацию других стран на противостояние России.

"С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", – сказал Пушков.

Он добавил, что политику сдерживания России поддерживает и супруг Нуланд – Роберт Каган.

Ранее Алексей Пушков оценил вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, предположив, что Джозеф Байден попадет в подобную ситуацию.

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