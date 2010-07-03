Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, передает РИА Новости.



По его словам, Нуланд – в числе людей, стоявших у истоков антироссийских санкций. Кроме того, в мае она призывала ужесточить антироссийские санкции в американском конгрессе, добавил он.

Таким образом, считает Пушков, ее попадание под ответные российские меры закономерно. "А чего она ожидала?" – задается вопросом сенатор.

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ пояснили, что дипломат внесена в черный список, составленный в ответ на санкции.

Нуланд просила визу для визита на закрытую международную конференцию. Мероприятие прошло в Москве 20–21 мая. Гендиректор Российского совета по международным делам, который организовывал конференцию, Андрей Кортунов рассказал, что МИД рекомендовал РСМД не рассчитывать на участие Нуланд, так как ей будет отказано в визе.

Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг политического кризиса на Украине. В январе 2017 года она подавала в отставку на фоне решения администрации Дональда Трампа не продлевать контракты с работавшими при Бараке Обаме сотрудниками Госдепа.

Предки Нуланд являются выходцами из Российской Империи. Она владеет русским языком. В 1982 году две недели работала по обмену вожатой в пионерлагере в Одессе. В возрасте 23 лет восемь месяцев была переводчиком на советском рыболовецком судне.