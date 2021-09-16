Захарова заявила о защищенности Крыма от возможных угроз с Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о защищенности Крыма от возможных угроз со стороны Украины. Так она ответила на заявление главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного о том, что стране необходимо готовиться к освобождению территорий.

"Крым под надежной защитой. И крымчане об этом знают. Поэтому никакие заявления – полуадекватные или совсем ненеадекватные – со стороны Украины и украинских официальных лиц не должны их беспокоить", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

По ее словам, такие заявления – попытка отвлечь внимание от существующих проблем внутри страны и работа на публику.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович назвал причиной потери Крыма Украиной в 2014 году бездействие военных.

