В Крыму оценили слова Зеленского, что полуостров будет рад украинской власти

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Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что жители Крыма с радостью примут переход полуострова под власть Украины, не могут восприниматься всерьез и напоминают клоунаду, заявил председатель комитета крымского парламента по дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом сообщает РИА Новости.
"Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером", – сказал он.
Гемпель подчеркнул, что жители полуострова сделали осознанный выбор в 2014 году и с тех пор не продемонстрировали ни малейшего сомнения в его правильности.
"На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела", – подчеркнул Гемпель.
Парламентарий отметил, что Зеленскому следовало бы лично посетить Крым и увидеть, как на самом деле живут крымчане.
"Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность", – добавил Гемпель.
Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть. Украинский лидер выразил мнение, что никаких ментальных изменений проводить не потребуется. Зеленский добавил, что Россия давно работала информационно с жителями полуострова, однако крымчане, по его словам, все равно не считали себя русскими.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.
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