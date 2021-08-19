В Крыму оценили слова Зеленского, что полуостров будет рад украинской власти

Фото: depositphotos/kirill_grekov

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что жители Крыма с радостью примут переход полуострова под власть Украины, не могут восприниматься всерьез и напоминают клоунаду, заявил председатель комитета крымского парламента по дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подобное заявление вызывает смех и напоминает дешевую клоунаду. Такое впечатление, что президент Украины перепутал реальную жизнь с юмористическим номером", – сказал он.

Гемпель подчеркнул, что жители полуострова сделали осознанный выбор в 2014 году и с тех пор не продемонстрировали ни малейшего сомнения в его правильности.

"На референдум крымчане шли не за материальными благами, а для того, чтобы наконец-то вернуться на свою историческую родину и уйти от гражданской войны, которая назревала на Украине, и того царящего беспредела", – подчеркнул Гемпель.

Парламентарий отметил, что Зеленскому следовало бы лично посетить Крым и увидеть, как на самом деле живут крымчане.

"Он может посетить Крым и посмотреть, как развивается наш полуостров, насколько крымчане довольны, что они являются частью большого государства, которым можно гордиться, где соблюдаются права человека и гарантируется мир и безопасность", – добавил Гемпель.

Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть. Украинский лидер выразил мнение, что никаких ментальных изменений проводить не потребуется. Зеленский добавил, что Россия давно работала информационно с жителями полуострова, однако крымчане, по его словам, все равно не считали себя русскими.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Между тем, Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией.