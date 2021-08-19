Зеленский заявил, что в Крыму с радостью примут украинскую власть

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть.
По его словам, люди хотят видеть в будущем что-то хорошее. Украинский лидер выразил мнение, что никаких ментальных изменений проводить не потребуется.
"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с октябрятским значком, кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", – сказал Зеленский в интервью украинским журналистам, опубликованном в издании "Украинская правда".
Украинский лидер добавил, что Россия давно работала информационно с жителями полуострова, однако крымчане, по его словам, все равно не считали себя русскими.
Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени, а также отметил, что Россия никогда не будет любить Крым так, как Украина.
После этого украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что слова Зеленского о любви к Крыму являются лишь циничным пиаром, а заявления о преодолении раскола в обществе слишком сильно отличаются от реальных действий президента Украины.
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