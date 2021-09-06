В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма

06 сентября, 20:16
Фото: depositphotos/KURLIN_CAfE
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович назвал причиной потери Крыма в 2014 году бездействие военных. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.
По его мнению, чтобы не допустить перехода полуострова под контроль России, Украина должна была мобилизовать армию. Однако этого не сделали, так как среди солдат наблюдался тотальный моральный обвал, пояснил советник.
"Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав", – сказал Арестович.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть предметом переговоров Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, поэтому стороны пока не могут продвинуться в вопросе возможной встречи лидеров.
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