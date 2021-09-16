Меркель назвала сложной ситуацию по урегулированию конфликта в Донбассе

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с Эммануэлем Макроном назвала сложной ситуацию по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

"Мы в этой связи, разумеется, обсудим многочисленные европейские темы", – заявила Меркель и напомнила, что ранее Макрон уже озвучил некоторые из них. Речь идет об отношениях с соседними регионами – Украине, нормандском формате и ситуации в Белоруссии.

5 и 6 октября состоится неформальная встреча ЕС, перед которой Меркель обсудит с президентом Франции вопрос о достижении прогресса в нормандском формате.

"Ситуация там в настоящий момент очень сложная, а прогресс очень маленький", – добавила канцлер.

Ранее полпред России Борис Грызлов заявил, что украинская делегация в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе отказалась от очных переговоров в Минске.

