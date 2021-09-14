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Политика

02:25

В США заявили, что сделают все для защиты Украины от российской агрессии

политика за рубежом

Фото: depositphotos/eabff

Администрация Соединенных Штатов сделает все возможное для защиты Украины в случае вооруженной агрессии со стороны России.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний в Палате представителей американского конгресса.

"Мы будем придерживаться наших обязательств", – приводит его слова РИА Новости.

Блинкен также заявил, что Вашингтон выполнит перед Киевом обязательства, которые обсуждали украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи.

В апреле этого года госсекретарь Соединенных Штатов заявлял, что Вашингтон предпримет "соответствующие меры" в случае "агрессивных или безответственных шагов" России на границе с Украиной. По его словам, концентрация войск на границе двух стран максимальна с 2014 года.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации на юго-востоке Украины и вокруг Крыма. Весной текущего года обострилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.

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