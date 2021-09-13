Зеленский выступил за наращивание военного присутствия США на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил не сравнивать Украину с Афганистаном по вопросу получаемой от Вашингтона помощи. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Зеленский выразил мнение, что Украина не так сильно зависит от США, как это было в случае с Афганистаном.
"Я считаю, что в течение четырех, пяти, семи дней невозможно захватить столь географически крупную страну, как Украина", – сказал Зеленский.
При этом президент Украины подчеркнул, что речь не идет о выходе США из страны. Кроме того, Зеленский выступил за наращивание военного присутствия Соединенных Штатов на Украине.
Ранее экс-посол США в Киеве Джон Хербст пригрозил Москве санкциями в случае насильственного присоединения Украины. Дипломат выразил мнение, что российская агрессия является угрозой.
В ответ сенатор Алексей Пушков заявил, что американский дипломат сам придумывает несуществующие проблемы, а затем героически противостоит им через угрозы в адрес РФ.
До этого экс-глава украинского МИД Павел Климкин сообщил о планах России окружить Украину с трех сторон.
По словам Климкина, Россия вскоре "поглотит" Белоруссию. На эту мысль его навели итоги переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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