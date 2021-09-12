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Политика

01:11

Пушков прокомментировал угрозы американского дипломата в адрес России

политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы экс-посла США в Киеве Джона Хербста в адрес России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее Хербст пригрозил Москве санкциями в случае насильственного присоединения Украины. Посол выразил мнение, что российская агрессия является угрозой.

В ответ Пушков заявил, что американский дипломат сам придумывает несуществующие проблемы, а затем героически противостоит им через угрозы в адрес РФ.

"Все-таки вредно там быть послом: это мешает трезвому взгляду на вещи. <...> Насильно присоединять Украину? Да кому такое придет в голову?" – написал сенатор.

Пушков отметил, что Украина в своем нынешнем состоянии не нужна ни НАТО, ни Евросоюзу. Он также подчеркнул, что в ближайшем будущем изменений внутри этой страны не будет.

"Так что угрозы Хербста – мимо цели, в пустоту. Сотрясение воздуха", – подытожил Пушков.

Ранее Пушков назвал сенсацией слова Байдена о завершении эпохи переустройства стран. По мнению сенатора, если Вашингтон действительно откажется от такой политики, то это качественно изменит международную роль США.

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