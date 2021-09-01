Пушков назвал сенсацией слова Байдена о завершении эпохи переустройства стран

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Заявление американского лидера Джо Байдена о завершении эры переустройства других стран является сенсацией. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, если Соединенные Штаты действительно откажутся от попыток переустройства государств силовым путем, то это качественно изменит международную роль США.
"Это близко к сенсации, ибо, если это не риторика, означает отказ от политики "смены режимов", которая почти 30 лет находилась в основе международной стратегии США. <...> признание этого факта президентом США говорит, как минимум, о том, что уроки Ирака и Ливии не прошли даром", – написал Пушков в своем телеграм-канале.
В то же время сенатор считает, что "убежденные интервенционисты" в Соединенных Штатах вряд ли быстро откажутся от такой политики.
"Весьма вероятно также, что Байден выдал эту формулу под влиянием момента и "афганского синдрома", а позже передумает. Или это сделают его преемники", – заключил Пушков.
Накануне в своем обращении к нации Байден заявил, что уход США из Афганистана является завершением эры попыток переустройства других государств силовым путем.
Он также признал, что просчитался, надеясь, что правительственный войска Афганистана продержатся против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) до завершения вывода американских войск.
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