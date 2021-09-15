Украинская сторона отказалась вернуться к переговорам в Минске в очном формате – Грызлов

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Полпред России Борис Грызлов заявил, что украинская делегация в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе отказалась от очных переговоров в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", – заявил специалист.

Грызлов добавил, что до пандемии коронавируса Минск являлся площадкой, которая соответствовала требованиям для полноценного участия в переговорах.

Также полпред РФ отметил, что действия украинской делегации усугубляют кризис в переговорном процессе. Кроме того, в настоящий момент остановлен диалог с республиками Донбасса по гуманитарным вопросам, в том числе в сфере освобождения удерживаемых лиц.

Ранее советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинская сторона "снялась с крючка" Минских соглашений. Чиновник назвал это достижением.