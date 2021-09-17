В Госдуме прокомментировали прогноз Трампа о распаде США за 3 года

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Тенденция к закату американской цивилизации есть, однако заявление Дональда Трампа о развале США к 2024 году носит скорее эмоциональный характер. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделилась член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"Не будет преувеличением сказать, что мы являемся свидетелями заката американской цивилизации. В стране идут процессы эрозии базовых демократических принципов, прежде всего свободы слова и мнений, нарастают симптомы культурной деградации", – отметила парламентарий.

По ее словам, агрессивная внешняя политика Соединенных Штатов вернулась бумерангом и теперь страна переживает разрушение своего единства и разложение собственного общества. Американская политическая модель изжила себя, а потому Вашингтон не вправе учить других демократии, считает Панина.

Тем нем менее прогноз Трампа носит скорее эмоциональный характер, однако это не отменяет тот факт, что США столкнулись с социальным, управленческим и мировоззренческим кризисом, заключила она.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предрек исчезновение страны в ближайшие три года. Причину этого он видит во вступлении в должность президента Джо Байдена.

