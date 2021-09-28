Суд заочно арестовал бывшего вице-губернатора Кемеровской области Сибиля

Фото: Администрация Кемеровской области

Бывший заместитель губернатора Кемеровской области Антон Сибиль заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС.

"Басманным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Антона Сибиля", – говорится в сообщении.

Мера пресечения начнет действовать с момента задержания Сибиля на территории РФ либо с момента его экстрадиции. Сейчас он находится в международном розыске.

Как сообщает "Коммерсантъ", Антон Сибиль во время своей работы заместителем губернатора якобы развернул рынок государственных и муниципальных заказов на свою компанию на строительном рынке.

Ранее мэр Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях.