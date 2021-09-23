Бывший вице-премьер Крыма Кабанов задержан – СМИ

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Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов был задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"Задержан, проводятся следственные действия", – сообщил собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски на рабочих местах Кабанова, курировавшего федеральную целевую программу социально-экономического развития, и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.

Ранее мэр Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях.

