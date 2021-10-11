Эксперты объяснили падение продаж новых автомобилей в РФ

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

В России за сентябрь текущего года продажи новых автомобилей упали на 22,6% из-за дефицита микрочипов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что дефицит автомобилей на рынке, вызванный сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья будут оказывать влияние на ситуацию ближайшие несколько месяцев.

Падение продаж, по данным экспертов, особенно ощущают ведущие марки. Так, АвтоВАЗ реализовал за месяц на 51% автомобилей меньше, чем за тот же период предыдущего года. Падение продаж испытывает на себе и корейский производитель KIA. У него наблюдается снижение на 16%. У Hyundai потери составляют 26%.

Ранее сообщалось, что с начала года в России цены на новые автомобили выросли в среднем на 7,8%. Стоимость машин премиум-сегмента увеличилась на 9,3%, массового сегмента – на 7,4%. В сентябре 2021 года производители изменили цены в среднем на 0,8%. При этом продукция премиум-сегмента выросла в цене на 0,9%.