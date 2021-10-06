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В России ожидается падение продаж автомобилей в течение нескольких месяцев, заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель. Об этом сообщает ТАСС.

"Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев", – отметил он.

Однако эксперты АЕБ планируют пересмотреть в ноябре свой прогноз продаж на рынке автомобилей в 2021 году.

Ранее стало известно, что россиянам стали реже одобрять кредиты на покупку автомобилей. В июне текущего года было одобрено только 36,9% заявок, что на 2,3 % меньше, чем в мае.

По мнению специалистов, причинами являются третья волна пандемии и увеличение запросов на займы для подержанных автомобилей на фоне дефицита новых машин.

