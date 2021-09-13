Россиян предупредили о возможном подорожании автокредитов

Фото: depositphotos/saragolfart@gmail.com
В первом полугодии 2021 года банки выдали 516,7 тысячи автокредитов на сумму 543,3 миллиарда рублей, что на 39,5 и 83,8% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на расчеты, предоставленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).
Специалисты связывают это с улучшением эпидемиологической ситуации в стране: ограничения, вызванные пандемией, сдержали рост рынка в 2020 году. За второй квартал текущего года средняя полная стоимость кредита (ПСК), которая включает затраты по обслуживанию ссуды, увеличилась на 0,5% и составила 13,3%, тогда как банки заявляют о ставках на уровне 9–10%. Таким образом, отмечают аналитики, сегодня продать автомобиль можно дороже той стоимости, за которую он покупался несколько лет назад.
"В августе рост ПСК продолжился вслед за удорожанием стоимости фондирования. Мы ожидаем ее дальнейшего роста... <...> В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и отсутствия перезапуска программы льготного автокредитования средняя ПСК в сегменте к концу года превысит 14%", – сказал старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
Другие представители отрасли ожидают, что на стоимость кредитов повлияет пересмотр ключевой ставки Центробанка, благодаря чему автокредиты подорожают на 0,7–1,5% к концу года. На ситуацию также продолжает оказывать влияние дефицит автомобилей, предлагаемых к продаже.
Между тем директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин полагает, что банки постараются сдержать ставки по кредитам на комфортных для потребителей уровнях. Для этого может быть увеличена стоимость других услуг или повышена комиссия при предоставлении ссуды.
Ранее стали известно, что россиянам стали реже одобрять кредиты на покупку автомобилей. В июне текущего года было одобрено только 36,9% заявок, что на 2,3 % меньше, чем в мае. По мнению специалистов, причинами являются третья волна пандемии и увеличение запросов на займы для подержанных автомобилей на фоне дефицита новых машин.
Экономист прокомментировал новость о подорожании автомобилей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: