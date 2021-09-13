Россиян предупредили о возможном подорожании автокредитов

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В первом полугодии 2021 года банки выдали 516,7 тысячи автокредитов на сумму 543,3 миллиарда рублей, что на 39,5 и 83,8% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на расчеты, предоставленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Специалисты связывают это с улучшением эпидемиологической ситуации в стране: ограничения, вызванные пандемией, сдержали рост рынка в 2020 году. За второй квартал текущего года средняя полная стоимость кредита (ПСК), которая включает затраты по обслуживанию ссуды, увеличилась на 0,5% и составила 13,3%, тогда как банки заявляют о ставках на уровне 9–10%. Таким образом, отмечают аналитики, сегодня продать автомобиль можно дороже той стоимости, за которую он покупался несколько лет назад.

"В августе рост ПСК продолжился вслед за удорожанием стоимости фондирования. Мы ожидаем ее дальнейшего роста... <...> В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и отсутствия перезапуска программы льготного автокредитования средняя ПСК в сегменте к концу года превысит 14%", – сказал старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Другие представители отрасли ожидают, что на стоимость кредитов повлияет пересмотр ключевой ставки Центробанка, благодаря чему автокредиты подорожают на 0,7–1,5% к концу года. На ситуацию также продолжает оказывать влияние дефицит автомобилей, предлагаемых к продаже.

Между тем директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин полагает, что банки постараются сдержать ставки по кредитам на комфортных для потребителей уровнях. Для этого может быть увеличена стоимость других услуг или повышена комиссия при предоставлении ссуды.

Ранее стали известно, что россиянам стали реже одобрять кредиты на покупку автомобилей. В июне текущего года было одобрено только 36,9% заявок, что на 2,3 % меньше, чем в мае. По мнению специалистов, причинами являются третья волна пандемии и увеличение запросов на займы для подержанных автомобилей на фоне дефицита новых машин.

