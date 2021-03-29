Юрист раскритиковал идею лимитировать кредиты

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Адвокат Андрей Князев раскритиковал новый законопроект, ограничивающий количество кредитов, которые может получить один человек. Свое мнение он высказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Авторы законопроекта посчитали, что такое ограничение поможет россиянам избежать долговой кабалы. Однако, как заявил Князев, такие решения должны приниматься не государством, а банком.

"Есть у нас свобода договора. Что значит ограничивать? Банк хорошему человеку, который отдает вовремя, и десять кредитов даст, а тому, который уже прославился тем, что не отдает, у них есть какие-то системы вычисления. Не должно быть ограничений", – заявил юрист.

По мнению адвоката, такой законопроект не защитит россиян, а вынудит их обращаться в микрофинансовые организации. Он отметил, что все риски, касающиеся непроверенных клиентов, должен брать на себя сам банк.

"Банковское сообщество будет против этого. Сейчас мы можем кредит на чайник взять или на автомобиль – это разные кредиты. Ограничения должны быть, но со стороны заимодавца. Они и сейчас есть. Разные ситуации бывают", – заключил Князев.

Ранее эксперт предрек россиянам новые проблемы с кредитами. По его словам, в стране в 2021 году число должников может достичь 5,8 миллиона человек. Он также отметил, что в период пандемии каждый второй заемщик имел проблемы с погашением долга.