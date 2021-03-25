Обладатели маткапитала смогут рефинансировать ипотечный кредит – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Получатели материнского капитала смогут рефинансировать ипотечный кредит, на погашение которого были направлены эти средства. Соответствующий проект разработал Минтруд, передает пресс-служба ведомства.

"Минтруд России разработал проект постановления, корректирующий правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. В случае принятия постановления у обладателей материнского капитала появится возможность рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого направлены средства материнского капитала", – отметили в министерстве.

В настоящее время жилье, которое приобретается в том числе с использованием средств маткапитала, должно быть оформлено в общую собственность владельца сертификата, супруга и детей. При этом в течение шести месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту должны быть определены размеры долей по соглашению.

"Это не позволяет гражданам, направившим средства маткапитала на погашение ипотечного займа на приобретение жилого помещения, рефинансировать ипотечный займ", – пояснили в Минтруде.

Уточняется, что материнский капитал – это мера господдержки, реализуемая в рамках нацпроекта "Демография". С 1 января 2021 года размер выплат на первого ребенка составил 483,8 тысячи рублей, на второго – 639,4 тысячи рублей.

Ранее правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в правительстве России решили упростить. Речь идет о случаях, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции дома. Предоставлять сведения из акта выполненных строительных работ в Пенсионный фонд теперь не потребуется.

