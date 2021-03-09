Мишустин утвердил распределение жилищных сертификатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов и применении эскроу-счетов при погашении военной ипотеки. Согласно документу, в этом году жилищные сертификаты получат свыше 5,5 тысячи российских семей.

Такой сертификат дает право купить жилье за счет средств федерального бюджета. Поддержка предназначена для чернобыльцев, вынужденных переселенцев, граждан, переезжающих из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и МЧС. Помощь полагается тем из них, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

Все жилищные сертификаты должны выпустить до конца марта. На эту меру поддержки в 2021 году выделят 14,7 миллиарда рублей.

Помимо этого, утверждено постановление, позволяющее размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах. Деньги с этого счета передаются застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию. Это должно защитить дольщиков от мошенничества либо банкротства девелопера.

В рамках программы военной ипотеки государство перечисляет на счет военнослужащего средства для выплат по жилищному кредиту. Срок погашения займа составит до 20 лет.

Ранее в правительстве решили упростить правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Речь идет о случаях, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции дома. Предоставлять сведения из акта выполненных строительных работ в Пенсионный фонд теперь не потребуется.

Для этого будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности граждан.

Также сообщается, что сертификаты на маткапитал с 15 апреля 2020 года оформляются в беззаявительном порядке. Документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг после рождения ребенка.