В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти допустили использование материнского капитала для инвестиций в ценные бумаги. Соответствующее предложение обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает РБК.

Уточняется, что расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект "Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ".

В ходе совещания Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России было поручено проработать вопрос по инвестированию маткапитала в финансовые инструменты. В ходе изучения этого вопроса представители Банка России заявили, что изучили возможные риски и считают более безопасным вложение инвестиций в пенсионные счета и резервы.

"Это инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми", – пояснили в Банке России.

При этом управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов уверен, что перемещение материнского капитала в эти долговые бумаги однозначно приведет к увеличению рисков. Такого же мнения придерживается и заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев. Он также выразил мнение, что российские семьи не будут активно вкладываться в финансовые инструменты.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон, по которому возможности погашения ипотеки материнским капиталом расширяются. Согласно закону, средствами маткапитала может погашаться ипотека, которая выдается учреждениями, созданными для обеспечения жильем военнослужащих. Таким образом может быть оплачен первоначальный взнос, погашен основной долг или уплачены проценты по займам.