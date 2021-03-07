Кабмин упростил правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в правительстве России решили упростить. Об этом сообщается в пресс-службе кабмина.
"Родителям, получившим сертификат на материнский капитал, станет проще использовать его средства для улучшения жилищных условий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о случаях, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции дома. Предоставлять сведения из акта выполненных строительных работ в Пенсионный фонд теперь не потребуется.
Для этого будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.
Также сообщается, что сертификаты на маткапитал с 15 апреля 2020 года оформляются в беззаявительном порядке. Документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг после рождения ребенка.
Ранее правительство РФ одобрило проект постановления, согласно которому Минтруд может утверждать правила направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
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