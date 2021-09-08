Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в 2022 году

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Рост цен на автомобили на внутреннем российском рынке сохранится в 2022 году в связи с подорожанием комплектующих, дефицитом микрочипов и, как следствие, превышающим предложение спросом, рассказал эксперт маркетплейса "Банкавто" Сергей Власов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания", – заявил он.
По словам Власова, сегодня заказанные автомобили приходится ждать около семи месяцев, причем это касается как премиальных, так и бюджетных моделей, поскольку в них используются одинаковая электроника. Также он пояснил, что в 2020 году цены на машины начали расти на фоне отложенного спроса после пандемии, а теперь огромные очереди возникают из-за дефицита комплектующих.
"Это весомый повод прибавить к ценнику еще, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли", – добавил Власов.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр посоветовал россиянам повременить с покупкой новой машины на год или полтора. Специалист рассказал, что сейчас на рынке наблюдается дефицит автомобилей, а также завышены цены, в том числе в связи с нехваткой деталей, усложнением логистики и стремлением автодилеров побольше заработать.
В России с апреля значительно подорожают автомобили
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