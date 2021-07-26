Россиян предупредили о дефиците новых автомобилей на рынке

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Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов рассказал, что из-за нехватки новых машин россиянам приходится покупать подержанные автомобили, сообщает Ura.ru.
Он отметил, что рынок вторичных авто с начала этого года восстанавливается быстро, но противоположная тенденция наблюдается среди новых машин.
"Часть потребителей, которые хотели бы купить новые автомобили, не могут этого сделать", – отметил он.
Удалов считает, что рост спроса на машины с пробегом отчасти вызван увеличением стоимости новых автомобилей. Данное мнение также поддержал глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. Он подчеркнул, что на рынке вторичных авто может начаться подорожание из-за повышенного спроса.
Ранее были названы самые угоняемые автомобили в России. Оказалось, что злоумышленники чаще всего угоняли у россиян автомобили Hyundai, Kia и Toyota. Также в списке расположились и Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz.
Эксперт рассказал о дефиците автомобилей
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