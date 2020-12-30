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15:22

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Эксперт рассказал, как отразится на автомобилистах уход Honda с российского рынка

"Это не трагедия": эксперт – об уходе Honda с российского авторынка
транспорт авто эксклюзив

Фото: depositphotos/ wolterke

Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин рассказал Москве 24, как отразится на потребителях уход марки Honda с российского рынка.

Ранее российское отделение автоконцерна Honda объявило о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынке РФ в течение 2022 года. При этом в компании отметили, что сохранят деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей. Кроме того, Honda останется на рынке мотоциклов и силовой техники.

"Несколько лет назад это была одна из самых популярных марок в России, у нее был достаточно широкий модельный ряд. Сейчас это всего две модели, обе кроссоверы, обе непопулярные: кому-то кажется, что они дорогие, кому-то – что они отстали от времени. Так что, в принципе, решение логичное. Логично и то, что оставляют силовую технику, учитывая ее популярность", – рассказал Ракитин.

Уход Honda с ее микроскопическими продажами – это не большая беда для рынка. Обидно – да, для тех, кто хотел купить, кто любит эту марку. Но сейчас рынок таким образом решил, все просто ждали, когда это произойдет.
Максим Ракитин
автоэксперт, ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM"

Что касается сервисного обслуживания уже имеющихся автомобилей, вопрос неоднозначный. Пока представители концерна заявили, что сохранят эту деятельность в России. Но как надолго, по словам эксперта, предсказать сложно.

"Это будет зависеть от востребованности. Если люди перестанут приезжать, то через какое-то время они поймут, что это нецелесообразно, и могут закрыть центры технического обслуживания", – заявил автоэксперт. В то же время Honda, по его словам, – бренд самостоятельный, идеологически он не привязан к другим концернам, чтобы передать им деятельность по обслуживанию автомобилей этой марки.

Ранее сообщалось, что компания Audi была вынуждена отозвать 1 937 автомобилей из-за технической неисправности. Эксперты указали на возможное истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке.

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