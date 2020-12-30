Эксперт рассказал, как отразится на автомобилистах уход Honda с российского рынка

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Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин рассказал Москве 24, как отразится на потребителях уход марки Honda с российского рынка.
Ранее российское отделение автоконцерна Honda объявило о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынке РФ в течение 2022 года. При этом в компании отметили, что сохранят деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей. Кроме того, Honda останется на рынке мотоциклов и силовой техники.
"Несколько лет назад это была одна из самых популярных марок в России, у нее был достаточно широкий модельный ряд. Сейчас это всего две модели, обе кроссоверы, обе непопулярные: кому-то кажется, что они дорогие, кому-то – что они отстали от времени. Так что, в принципе, решение логичное. Логично и то, что оставляют силовую технику, учитывая ее популярность", – рассказал Ракитин.
Что касается сервисного обслуживания уже имеющихся автомобилей, вопрос неоднозначный. Пока представители концерна заявили, что сохранят эту деятельность в России. Но как надолго, по словам эксперта, предсказать сложно.
"Это будет зависеть от востребованности. Если люди перестанут приезжать, то через какое-то время они поймут, что это нецелесообразно, и могут закрыть центры технического обслуживания", – заявил автоэксперт. В то же время Honda, по его словам, – бренд самостоятельный, идеологически он не привязан к другим концернам, чтобы передать им деятельность по обслуживанию автомобилей этой марки.
Ранее сообщалось, что компания Audi была вынуждена отозвать 1 937 автомобилей из-за технической неисправности. Эксперты указали на возможное истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке.
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