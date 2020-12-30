Honda прекратит поставки машин на российский рынок в 2022 году

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Российское отделение автоконцерна Honda объявило о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынке РФ в течение 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях изменений в мировой автомобильной промышленности", – заявили в ООО "Хонда Мотор Рус".

В компании добавили, что сохранят деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей. Кроме того, Honda останется на рынке мотоциклов и силовой техники.

Ранее сообщалось, что компания Audi была вынуждена отозвать 1 937 автомобилей из-за технической неисправности. Эксперты указали на возможное истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке.

