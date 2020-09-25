В МВД назвали самые угоняемые за границу автомобили

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Угонщики для переправки за рубеж чаще всего выбирают дорогостоящие автомобили люкс и премиум-класса корейского, немецкого и японского производства, сообщает News.ru со ссылкой на начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука.

Генерал отметил, что идентификация обнаруженных машин проводится в том числе по учетам заводов-изготовителей. Налажено взаимодействие с бюро Интерпола стран, где находятся головные офисы крупнейших производителей.

Установить исходные данные машины и найти ее законного владельца удается, даже если уничтожены номера двигателя или VIN. За последние 30 лет сотрудники бюро нашли около 20 тысяч автомобилей, похищенных в РФ, и около 35 тысяч авто, похищенных за рубежом.

Ранее эксперты "АльфаСтрахования" назвали автомобиль Toyota RAV4 самым угоняемым в РФ по итогам весны и лета 2020 года. На долю внедорожника приходится 14% от всех угнанных автомобилей за указанный период. Второе место занимает Toyota Camry – 13%.

Далее с 5% расположились Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage. В топ-10 также вошли Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).