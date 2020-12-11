Почти 2 тысячи автомобилей Audi отзывают в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Технические неисправности стали причиной отзыва 1 937 автомобилей Audi в России. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причина отзыва транспортных средств: в силу отклонения в процессе производства возможно истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке", – сказано в сообщении.

Отмечается, что отозваны будут машины марок Audi A4, A5, произведенные в 2018–2020 годах. Необходимый ремонт будет бесплатным.

Кроме того, в пресс–службе добавили, что владельцев данных транспортных средств оповестят о необходимости привезти машины в дилерский центр для ремонта. Информированием займутся представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус". Они разошлют собственникам письма или позвонят по телефону.

При этом, если владельцы самостоятельно выявили, что их авто попадает под программу отзыва, они также должны связаться с дилерским центром. Определить это можно, сравнив VIN-код машины с предлагаемыми данными или осуществив поиск на сайте.

Ранее сообщалось, что из-за возможных проблем с кронштейном подвески в России отзовут почти 220 машин BMW. Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, изготовленные с августа по октябрь 2020 года, в числе которых BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), X7 (серия G07).

