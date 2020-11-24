В России отзывают около 220 машин BMW для проверки неисправности

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Из-за возможных проблем с кронштейном подвески в России отзовут почти 220 машин BMW. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, изготовленные с августа по октябрь 2020 года, в числе которых BMW X5 (серия G05), X6 (серия G06), X7 (серия G07).
"Во время сварки кронштейн резинометаллического шарнира тяги был приварен неправильно, что может повлечь за собой его полное отделение. Если направляющая система подвески колеса будет потеряна, то автомобиль может стать неуправляемым", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Автовладельцы, чьи машины подлежат отзыву, получат сообщение от официального изготовителя BMW. Специалисты проверят серийный номер переднего подрамника машины и заменят его при необходимости. Работы будут проведены бесплатно.
Ранее сообщалось, что в России из-за некорректной информации в руководстве по эксплуатации отзывают более тысячи машин Mercedes-Benz X-Class. На транспортных средствах заменят руководство по эксплуатации. Все работы для владельцев будут бесплатными.
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