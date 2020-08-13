В России отзовут более 300 автомобилей Mercedes-Benz

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В России 333 автомобиля Mercedes-Benz отзовет официальный представитель, сообщает ТАСС. Речь идет о транспортных средствах моделей C-Класс (тип 205), E-Класс (тип 213), GLC (тип 253), AMG GT четырехдверное купе (тип 290), EQC (тип 293).

Росстандарт уточняет, что отзыву подлежат автомобили изготовленные в 2020 году.

"Причиной является возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья", – пояснили в ведомстве.

На данных транспортных средствах заменят фиксатор спинки заднего сиденья слева. Работа будет бесплатной для владельцев машин.

Ранее официальный представитель Mercedes-Benz сообщил об отзыве 1 646 автомобилей в России. Транспортные средства G-класса, изготовленные в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года, отзывают из-за возможного несоответствия спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала.